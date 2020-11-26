Дуайт Ховард назвал веские аргументы перехода в «Филадельфию», а не в другие клубы
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Дуайт Ховард заявил, что личная беседа с главным тренером Доком Риверсом стала веским аргументом присоединиться к команде.
«Док Риверс был единственным тренером, который звонил и уговаривал меня перейти в свою команду непосредственно во время рынка свободных агентов. Это способствовало моему переходу в „Сиксерс“. Кроме того, разговор с Рэджоном Рондо помог мне понять, как будет выглядеть рабочий процесс под руководством Риверса», — цитирует Ховарда Clutch Points.
Напомним, в минувшем сезоне Ховард в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые в карьере завоевал титул чемпиона. В межсезонье он перебрался в «Филадельфию Сиксерс». «Лейкерс» на позицию центрового подписали опытного Марка Газоля.
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