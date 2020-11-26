Появился суперзвёздный игрок НБА, который хочет видеть Расселла Уэстбрука своим напарником

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил хочет видеть своим напарником по команде разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Рассела Уэстбрука вместо конфликтующего с ним и запросившего обмен Джона Уолла, сообщает Hoop Central.
«По словам Билла Симмонса, Брэдли Бил — человек, который больше всего настаивал на возможности обмена Рассела Уэстбрука на Джона Уолла. Очевидно, что „Уизардс“ готовы включить в сделку драфт-пик», — отмечает источник.
Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считается практически необмениваемым.
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