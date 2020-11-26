Чарльз Баркли высказался о «Лейкерс» после межсезонных перестановок

Легенда НБА Чарльз Баркли считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» являются явным фаворитом на завоевание титула в сезоне-2020/2021 после всех межсезонных перестановок.

«Деннис Шрёдер — отличная резервная опция. Я думаю, у него были проблемы, когда он начинал играть в «Атланте», но, как вы все видели в «Оклахома-Сити», он отличный запасной игрок. «Лейкерс» также приобрели Монтреза Харрелла для усиления скамейки запасных. Марк Газоль действительно хороший центровой. Не забывайте про Уэсли Мэттьюза. Но послушайте, всё это не имеет значения. У них есть Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Вы можете взять 5 парней с улицы к ним в команду. И с этими 5 парнями они действительно смогут играть. «Лейкерс» будут абсолютными фаворитами на повторное завоевание титула», — приводит слова Баркли Essentially Sports.