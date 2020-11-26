Стефен Карри рассказал о преимуществе «Голден Стэйт» в следующем сезоне

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает, что неучастие в рестарте сезона-2019/2020 даёт его команде преимущество в следующем чемпионате.

«Сто процентов у нас есть преимущество, но мы должны этим воспользоваться. Я думаю, что преимущество заключается в том, что другие команды летом играли в „пузыре“. Мы пытаемся спланировать тренировочный процесс и, очевидно, при этом оставаться в безопасности. Собрать парней, провести тренировочные матчи, разработать наши навыки и всё такое. Это долгая работа, но мы чувствуем себя хорошо отдохнувшими. Мы должны довольно быстро выйти на чемпионский уровень, зная, что игры будут зачастую проходить через день. Следите за сезоном НБА с 22 декабря, будет приятно снова увидеть свет на арене», — приводит слова Карри Essentially Sports.