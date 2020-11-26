НБА приняла решение по «Голден Стэйт» после травмы Клэя Томпсона

«Голден Стэйт Уорриорз» получили от НБА исключение травмированного игрока на сумму $ 9,3 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
«Уорриорз» сделали запрос на получение исключения в связи с травмой у Клэя Томпсона, который выбыл из строя до конца сезона-2020/2021. «Голден Стэйт» может использовать исключение до 19 апреля, когда истекает срок его действия.
Пятикратный участник Матча звёзд НБА Томпсон, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь никаких игровых ограничений из-за повреждения ахилла. Томпсон собирался вернуться в строй в сезоне-2020/2021 после пропущенного года из-за разрыва крестообразных связок, однако на прошлой неделе во время тренировки в Южной Калифорнии порвал ахилл. После этого «Уорриорз» для усиления задней линии приобрели Келли Убре и Кента Бейзмора.
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