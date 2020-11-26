Монтрез Харрелл был уличён во лжи после перехода в «Лейкерс»

Болельщик «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовал личную переписку с тяжёлым форвардом Монтрезом Харреллом, которая состоялась перед сезоном-2019/2020. Харрелл написал, что не перейдёт в «Лейкерс», поскольку команда не играет в плей-офф НБА и не станет чемпионом, сообщает Fadeaway World. В межсезонье-2020 Харрелл перешёл из «Клипперс» в «Лейкерс», которые стали чемпионами НБА в сезоне-2019/2020.
«Только совсем свихнувшийся может написать, что я перейду в «Лейкерс». Прочь из моей лички. Какой же ты глупый, если думаешь, что «Лейкерс» в обозримом будущем выиграют титул. Они шесть лет не играли в плей-офф», – написал Харрелл в одном из сообщений.
«Мне повезло оказаться в команде, которая была достаточно сильной и глубокой, чтобы выиграть чемпионат в прошлом сезоне. Дополнить «Лейкерс» несложно. Ты играешь с двумя ведущими суперзвёздами лиги. Их достижения говорят сами за себя», — сказал Харрелл после перехода.
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