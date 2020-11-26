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Пабло Ласо: я никогда не побеждал ЦСКА в Москве, так что хотелось бы это сделать

Пабло Ласо: я никогда не побеждал ЦСКА в Москве, так что хотелось бы это сделать
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо поделился ожиданиями от выездного матча 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.

«ЦСКА — очень агрессивная и атакующая команда. Они поддерживают высокий темп и зарабатывают много фолов. Они чувствуют себя комфортно в матчах с высокой результативностью. Поэтому нам важно читать их действия в защите и атаке, чтобы «армейцы» не поймали тот ритм, в котором они так опасны.

Нам нужно выиграть не только, чтобы прервать серию поражений в Москве. Это ещё одна игра регулярного чемпионата, в которой, как и в любой другой, для нас очень важна победа. Но это правда, я никогда не побеждал в Москве, поэтому был бы рад, если удастся это сделать», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.

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