Кеньон Мартин: Кевин Гарнетт — щенок. Он никогда не хотел получить от меня

Бывший участник Матча звёзд НБА Кеньон Мартин заявил, что легендарный Кевин Гарнетт против него не мог проявить свою характерную жёсткость.
«Кевин Гарнетт был щенком — миниатюрным чихуахуа в теле добермана. Я сказал ему в лицо: „Ты щенок на крыльце. Всё, что ты делаешь, это лаешь“. Он никогда не хотел получить от меня. Я сказал ему прямо: „Тебе лучше успокоить свою задницу, пока я не рассердился“, — приводит слова Мартина Essentially Sports.
Гарнетт дебютировал в НБА в 1995 году. В 2004-м он был признан самым ценным игроком сезона, в 2008-м стал с «Бостон Селтикс» чемпионом НБА. Гарнетт 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. Всего в регулярных чемпионатах Гарнетт провёл 1462 матча, набирая в среднем за игру 17,8 очка, делая 10 подборов, 3,7 передачи и 1,4 блок-шота. В плей-офф на его счету 143 встречи — 18,2 очка, 10,7 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.
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