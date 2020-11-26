Дуайт Ховард: Бен Симмонс — молодой Леброн Джеймс

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Дуайт Ховард сравнил форварда Бена Симмонса со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.



«Я уже пару лет говорю, что Бен Симмонс — молодой Леброн. Мне нравится его игра, насколько он неэгоистичен. У него есть возможность стать одним из величайших, кто когда-либо играл в эту игру», — приводит слова Ховарда журналист Том Мур на своей странице в «Твиттере».



Симмонс — первый номер драфта НБА 2016 года. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 57 матчах за «Филадельфию», набирая в них 16,4 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 8,0 передачи.



Леброн завоевал 4 чемпионских титула в трёх командах (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале.