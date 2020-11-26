Игроки НБА отреагировали на смерть Диего Марадоны

Многие баскетболисты НБА опубликовали сообщения в своих социальных сетях в связи со смертью аргентинского футболиста Диего Марадоны, который накануне скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет.



Среди тех, кто выразил соболезнования: Лука Дончич, Кристапс Порзингис, Руди Гобер, Стив Нэш, Пау Газоль, Джаред Дадли и другие.



«Покойся с миром, Марадона. 2020-й — отстой», — написал Дончич на своей странице в «Твиттере».



Стив Нэш опубликовал фото на фоне мурала с легендарным футболистом.

Фото доступно на странице Стива Нэша в "Твиттере".

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.