Игроки НБА отреагировали на смерть Диего Марадоны

Многие баскетболисты НБА опубликовали сообщения в своих социальных сетях в связи со смертью аргентинского футболиста Диего Марадоны, который накануне скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет.
Среди тех, кто выразил соболезнования: Лука Дончич, Кристапс Порзингис, Руди Гобер, Стив Нэш, Пау Газоль, Джаред Дадли и другие.
«Покойся с миром, Марадона. 2020-й — отстой», — написал Дончич на своей странице в «Твиттере».
Стив Нэш опубликовал фото на фоне мурала с легендарным футболистом.
Фото доступно на странице Стива Нэша в "Твиттере".
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
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