«Лейкерс», «Клипперс» и «Бруклин» борются за одного из лучших доступных свободных агентов

Сразу пять клубов НБА проявляют интерес к одному из лучших свободных агентов — свингмену Гленну Робинсону, сообщает Parlons Basket.
«Гленн Робинсон, один из лучших свингменов, всё ещё доступных на рынке, вызывает интерес у «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Юты Джаз». Но не у всех этих претендентов есть одинаковые финансовые аргументы, чтобы переманить к себе игрока, который в прошлом году провёл 48 матчей за «Голден Стэйт», — пишет издание.
Робинсон был выбран клубом «Миннесота Тимбервулвз» под 40-м номером на драфте НБА 2014 года. В минувшем сезоне за «Голден Стэйт» он провёл 48 игр, в которых в среднем набирал 13 очков и совершал 5 подборов и 2 передачи. После этого Гленн был обменян в «Филадельфию Сиксерс».
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