Бронни Джеймс показал впечатляющее физическое преображение после тренировок с Леброном

Пользователи социальных сетей отметили, что сын звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни прибавил физически после тренировок с отцом.
Кадры совместных занятий Леброна с сыном опубликовал фотограф Даррелл Энн. В комментариях болельщики отметили, что Бронни Джеймс возмужал за последнее время и выглядит сильно окрепшим.
«Бронни выглядит так, будто он уже четыре года выступает в лиге», — написал один из пользователей.
Фото доступны на странице GraydientVisuals в «Инстаграме».
16-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме», больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.
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