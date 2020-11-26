Кендрик Перкинс: «Лейкерс» издеваются над «Клипперс» на рынке свободных агентов

Чемпион НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс в очередной раз поддел «Лос-Анджелес Клипперс» за их слабую трансферную кампанию в межсезонье-2020.



«Лейкерс» издеваются над «Клипперс» на рынке свободных агентов. Это напоминает персонажа Дибо из фильма «Пятница», — заявил Перкинс в эфире First Take.

«Клипперс» подписали Сержа Ибаку, выменяли Люка Кеннарда, выбрали Дэниэла Отуру под 33-м номером на драфте-2020 и продлили Маркуса Морриса. При этом потеряли Монтреза Харрелла и Джамайкла Грина.



Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» в минувшем сезоне. Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). Клуб хотел усилиться в предстоящее межсезонье.