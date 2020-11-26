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«Торонто» перебил предложение «Лейкерс» и ещё двух контендеров за украинского игрока НБА

«Торонто» перебил предложение «Лейкерс» и ещё двух контендеров за украинского игрока НБА
Баскетбол / НБА 0

Украинский центровой Алексей Лень отклонил предложения четырёх команд перед подписанием контракта с «Торонто Рэпторс», сообщает The Athletic. По информации источника, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» и «Сакраменто Кингз» предлагали контракт украинскому баскетболисту, однако «Торонто» смог финансово перебить эти предложения, пообещав Леню более высокооплачиваемый контракт.

Лень сменил «Сакраменто Кингз» на «Рэпторс», которые как минимум на старте будущего сезона будут выступать во Флориде в городе Тампе. Лень начинал прошлый сезон в «Атланте Хоукс», которая в 2018-м подписала его на двухлетний контракт. В ходе сезона Алексея обменяли в «Сакраменто». В прошлом сезоне Лень сыграл 55 матчей, набирая 8,0 очка и собирая 5,8 подбора в матче.

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