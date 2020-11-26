«Индиана» сочла неадекватным предложение «Милуоки» по Виктору Оладипо

Первое предложение «Милуоки Бакс» по обмену атакующего защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо оказалось слишком низким, сообщает Bleacher Report. По информации источника, «Индиана» заинтересована в обмене Оладипо, но рассчитывает получить за него больше предложенного «Бакс». Сообщается, что в первое предложение «Милуоки» вошли Доде Девинченцо, Джордж Хилл и 24-й пик драфта.



Оладипо не смог договориться с «Индианой» о продлении контракта до начала сезона-2019/2020. Оладипо пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате НБА он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи. «Индиана» вылетела из плей-офф в четвертьфинале, проиграв в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.