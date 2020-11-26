Марко Белинелли покинул НБА и вернулся в Европу
Атакующий защитник Марко Белинелли продолжит карьеру в итальянском «Виртусе», сообщает La Gazzetta Dello Sport.
34-летний баскетболист не получил достойного предложения из НБА и решил подписать контракт с клубом из Болоньи, выступающим в Еврокубке. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023. За этот период «Виртуса» постарается вернуться в Евролигу.
Белинелли играл в НБА с 2007 года. В 2014-м итальянец стал чемпионом лиги в составе «Сан-Антонио». Прошлый сезон Белинелли отыграл в составе «Спёрс», набирая в среднем 6,3 очка за игру с реализацией трёхочковых 37,6% – точно такой же процент дальних попаданий у атакующего защитника в НБА за 13 лет выступления. До переезда в США Белинелли провёл пять лет в «Виртусе».
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