Андре Игуодала спрогнозировал, что будет с «Голден Стэйт» в следующем сезоне

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», ныне выступающий за «Майами Хит», форвард Андре Игуодала считает, что его бывшая команда вернётся на конкурентоспособный уровень в следующем сезоне, несмотря на травму атакующего защитника Клэя Томпсона.

«Игроки «Уорриорз» будут мотивированны после своего последнего сезона. Пропуск плей-офф поможет им. Участие в таком количестве финалов и игра от начала и до конца сезона — это большая нагрузка на организм. Особенно для игроков, от которых вы многого ожидаете, как Стефен Карри. Хорошо, что есть возможность отдохнуть физически и морально. У «Голден Стэйт» интересная команда. Мне очень нравится Келли Убре-младший, мне нравится Джеймс Уайзмен, который был выбран на драфте, а также Брэдли Уонамэйкер. Я играл против него в финале Восточной конференции и знаю его способности. Кроме того Дрэймонд Грин много поработал летом и будет лучше и подготовленнее. Я верю, что у Карри будет отличный сезон», — приводит слова Игуодалы NBC Sports Bay Area.