Айзея Томас дал понять, в какую команду он хотел бы перейти

Бывший игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Айзея Томас намекнул на клуб, в котором он хотел бы продолжить карьеру.



Один из ведущих медиапроектов «Лос-Анджелес Лейкерс» Янвеб Лагазо опубликовал в своём «твиттере» сообщение, в котором написал, что хотел бы возвращения Томаса в «Лейкерс». Томас поставил лайк на этот твит.



Айзея Томас был отчислен из «Клипперс» в прошлом сезоне.



В сезоне-2019/2020 Томас принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.



Перед дедлайном в 2020 году он был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Клипперс», однако в феврале 2020 года клуб из Лос-Анджелеса принял решение отчислить Томаса, который не успел сыграть ни одного матча за новую команду.