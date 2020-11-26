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Айзея Томас дал понять, в какую команду он хотел бы перейти

Айзея Томас дал понять, в какую команду он хотел бы перейти
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Айзея Томас намекнул на клуб, в котором он хотел бы продолжить карьеру.

Один из ведущих медиапроектов «Лос-Анджелес Лейкерс» Янвеб Лагазо опубликовал в своём «твиттере» сообщение, в котором написал, что хотел бы возвращения Томаса в «Лейкерс». Томас поставил лайк на этот твит.

Айзея Томас был отчислен из «Клипперс» в прошлом сезоне.

В сезоне-2019/2020 Томас принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.

Перед дедлайном в 2020 году он был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Клипперс», однако в феврале 2020 года клуб из Лос-Анджелеса принял решение отчислить Томаса, который не успел сыграть ни одного матча за новую команду.

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