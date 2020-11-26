Сборную России 38 часов не допускали на арену в Эстонии, игрока поместили на карантин

Мужская сборная России, прибывшая в Таллин во вторник, 24 ноября, вечером, весь следующий день провела в отеле без возможности тренироваться. Команда могла выйти из обязательной изоляции в среду утром в случае отрицательных результатов анализов на COVID-19 у всей делегации. К сожалению, этого не случилось: у одного из баскетболистов сборной результат теста оказался положительным. Повторное тестирование всей команды принесло два неопределённых результата — у этого же игрока и ещё у одного члена делегации, у которого первый тест был отрицательным. По медицинскому протоколу ФИБА и законодательству Эстонии неопределённый результат приравнивается к положительному, поэтому указанные два члена делегации были помещены на карантин.



Остальная команда смогла выйти из обязательной изоляции в отеле на сутки позже планируемого — лишь в четверг утром, после получения второго отрицательного результата теста. Но даже это не являлось достаточным основанием для допуска сборной России к тренировкам в зале. Соответствующее решение принималось властями Эстонии отдельно, после консультаций со специальной комиссией ФИБА.



График занятий и распределение нагрузок пришлось скорректировать, с учётом того что вчера игроки могли работать только в номерах по индивидуальной программе, разработанной Георгием Артемьевым. Сегодня команда проведёт две тренировки: полноценную двухчасовую днём и облегчённую бросковую вечером. В отеле для сборной России сохраняются ограничения: в частности, приёмы пищи возможны только в номерах.



Важно вспомнить, что недавний опыт женской сборной России в «пузыре» в Сараево показал довольно высокий процент ложноположительных ПЦР-тестов. В течение «окна» в Боснии у трёх членов российской делегации был положительный результат, ещё у одного — неопределенный. В результате из четырёх этих тестов три не подтвердились.



Отметим также, что на момент въезда в Эстонию на руках у российской делегации в полном составе были действительные отрицательные тесты. Учитывая всё это, решение по находящимся на карантине членам сборной России будет приниматься властями Эстонии отдельно.



Напомним, в Таллине сборная России должна провести два матча: 28 ноября с Эстонией (начало — в 21:30 мск) и 30 ноября с Италией (начало — в 17:00).