«Зенит» в гостях победил «Жальгирис»

В Каунасе завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором "«Жальгирис» принимал «Зенит».

Команда из Санкт-Петербурга уже в первой четверти завладела инициативой и повела с разницей в 8 очков — 23:15. Во второй десятиминутке преимущество подопечных Паскуаля стало двузначным — 45:32. После большого перерыва петербуржцы ещё немного нарастили отрыв — 66:51. Лишь в заключительном игровом отрезке «Жальгирис» попробовал вернуться в игру и немного сократил отставание, но большего соперникам «Зенит» не позволил.

Победа российской команды — 83:75.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, записавший в актив 20 очков. У «Жальгириса» отметился экс-игрок НБА из Франции Жоффри Ловернь, набравший 17 очков.