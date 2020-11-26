«Зенит» в гостях победил «Жальгирис»
В Каунасе завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором "«Жальгирис» принимал «Зенит».
Команда из Санкт-Петербурга уже в первой четверти завладела инициативой и повела с разницей в 8 очков — 23:15. Во второй десятиминутке преимущество подопечных Паскуаля стало двузначным — 45:32. После большого перерыва петербуржцы ещё немного нарастили отрыв — 66:51. Лишь в заключительном игровом отрезке «Жальгирис» попробовал вернуться в игру и немного сократил отставание, но большего соперникам «Зенит» не позволил.
Победа российской команды — 83:75.
Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, записавший в актив 20 очков. У «Жальгириса» отметился экс-игрок НБА из Франции Жоффри Ловернь, набравший 17 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
26 ноября 2020, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
75 : 83
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Жальгирис: Григонис - 18, Ловернь - 17, Рабит - 12, Хэйс - 9, Янкунас - 6, Уолкап - 5, Йокубайтис - 4, Лекавичюс - 2, Милакнис - 2, Вастурия, Гебен, Лукошюнас
Зенит: Холлинс - 20, Томас - 16, Пангос - 13, Пойтресс - 11, Гудайтис - 6, Риверс - 6, Зубков - 4, Понитка - 3, Бэрон - 2, Захаров - 2, Пушков, Фридзон
- 26 ноября 2020
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