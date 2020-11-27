Фигуристка Радионова блистала в студии, Хэкетт отмахивался от соперника. Фото победы ЦСКА

26 ноября в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче 11-го тура регулярного розыгрыша Евролиги ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 74:73.
«Несмотря на наши потери и то, что мы проиграли много подборов в атаке за последние пару минут, продолжали бороться и продолжали верить в себя. В конце у «Реала» было преимущество "+1". Майк Джеймс забил потрясающий бросок, и мы одержали победу. Все знают, что «Реал» — один из самых сложных соперников, особенно по игре в защите. Это не сюрприз, и мы не в первый раз играем против них, поэтому у нас тоже была своя тактика. В большинстве случаев, она сработала. Вот почему мы выиграли эту игру», — сказал тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Реал Мадрид» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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