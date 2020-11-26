«Химки» уступили «Альбе» в Евролиге

В Берлине в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Альба» принимала «Химки». Первая четверть осталась за командой из России — 24:20. Но во второй десятиминутке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 50:44.

В третьей десятиминутке берлинцы продолжили наращивать темп и оторвались от соперников на 15 очков — 77:62. В заключительном игровом отрезке «Альба» не сбавила обороты и довела счёт до разгромного — 100:80.

Самым результативным в составе победителей стал Нейлз Джиффи, записавший в актив 22 очка, коллекция из 20 очков, 9 подборов и 5 передач на счету Луке Сикмы. У «Химок» лучшим стал Юнас Йеребко, набравший 20 очков и собравший 8 подборов, дабл-дабл из 11 очков и 10 передач у Алексея Шведа.