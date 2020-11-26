«Химки» уступили «Альбе» в Евролиге
В Берлине в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Альба» принимала «Химки». Первая четверть осталась за командой из России — 24:20. Но во второй десятиминутке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 50:44.
В третьей десятиминутке берлинцы продолжили наращивать темп и оторвались от соперников на 15 очков — 77:62. В заключительном игровом отрезке «Альба» не сбавила обороты и довела счёт до разгромного — 100:80.
Самым результативным в составе победителей стал Нейлз Джиффи, записавший в актив 22 очка, коллекция из 20 очков, 9 подборов и 5 передач на счету Луке Сикмы. У «Химок» лучшим стал Юнас Йеребко, набравший 20 очков и собравший 8 подборов, дабл-дабл из 11 очков и 10 передач у Алексея Шведа.
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
26 ноября 2020, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
100 : 80
Химки
Химки, Россия
Альба: Гиффей - 22, Сикма - 20, Ламмерс - 18, Ло - 11, Олинде - 10, Фонтеккио - 10, Сива - 6, Грейнджер - 3, Делов, Никич, Тиман, Шнайдер
Химки: Йеребко - 20, Зайцев - 11, Швед - 11, Микки - 8, Макколум - 7, Монро - 6, Моня - 6, Тимма - 6, Дайр. Бертанс - 3, Карасёв - 2, Воронов, Вяльцев
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