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В «Реале» высказались о поражении от ЦСКА на последних секундах

В «Реале» высказались о поражении от ЦСКА на последних секундах
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо и форвард Габриэль Дек подвели итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (73:74), в котором команда проиграла на последних секундах после трёхочкового попадания с фолом защитника «армейцев» Майка Джеймса.

«Команда играла жёстко, оказавшись в непростой ситуации. У нас были хорошие моменты в защите и атаке, но ЦСКА в решающий момент был круче, забрав и подбор с последующим трёхочковым попаданием Джеймса. Тренер должен следить, чтобы команда делала свою работу и стремилась выиграть. Считаю, команда выполнила свою работу. Этим могу быть доволен, но недоволен итоговым результатом. Нас наказали за некоторые детали. Мы должны продолжать работать, потому что находимся в ситуации очень сложной конкуренции. Обязаны играть на очень высоком уровне, если хотим выигрывать», — приводит слова Ласо официальный сайт «Реала».

«Мы проделали большую работу. Команда была хороша во многих аспектах. В концовке у нас было несколько хороших бросков, которые в случае реализации могли бы решить исход матча в нашу пользу. Мы должны продолжать делать то хорошее, что делали в этом матче. Знаем, играть в Москве с ЦСКА очень сложно, соперник всегда требует от тебя максимальной самоотдачи. Мы должны продолжать работать. Нужно бороться и выкладываться на полную в каждом матче», — добавил Дек.

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