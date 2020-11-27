Паскуаль и Холлинз прокомментировали пятую подряд гостевую победу «Зенита» в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и защитник Остин Холлинз высказались после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (83:75), в котором сине-бело-голубые одержали 5 из 5 побед на выезде с начала сезона.

«Я очень рад сегодняшней победе. Мы показали одну из лучших наших игр в этом сезоне, как в защите, так и в нападении. Должен также поздравить «Жальгирис», так как они преподали нам хороший урок. Мы контролировали счёт всё время и играли с умом в нападении. Это была отличная победа. Мы довольны, что начали сезон очень хорошо. В конце концов день ото дня мы становимся лучше. Мы понемногу возвращаемся в ритм, который у нас был до этой паузы, связанной с месячным перерывом, но нельзя останавливаться. Впереди ещё много игр и мы должны продолжить свой путь», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита»



«Это была очень агрессивная игра. Мы хорошо придерживались плана на матч, но позволили им вернуться в игру в конце матча. В итоге взяли победу и это самое важное. Держались командой, мы бросали и попадали. Сейчас надо двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Мы счастливы вернуться отсюда с победой. Невозможно забрасывать трехочковые в каждой игре, но мы знаем, на что способны. Иногда они попадают в цель, иногда нет, сегодня был такой вечер, когда они получались», — добавил Холлинз.