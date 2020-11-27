Римас Куртинайтис назвал самую главную проблему «Химок» в данный момент
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 11-го тура регулярного чемпионата с «Альбой» (80:100). Специалист отметил, что подопечные плохо сыграли в обороне и назвал это главной проблемой коллектива.
«Мы играли слишком медленно. Очень много потерь, очень медленная игра. Безусловно, «Альба» была намного лучше нашей команды. У нас очень большие проблемы с защитой, со стараниями в защите. В данный момент это наша самая главная проблема», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба из Московской области.
Напомним, «Химки» на данный момент занимают 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице Евролиги. После десяти матчей в активе команды две победы.
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