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Эйвери Брэдли признался, почему променял «Лейкерс» на «Майами»

Эйвери Брэдли признался, почему променял «Лейкерс» на «Майами»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Майами Хит» заявил, что решил перейти в этот клуб НБА из «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку чувстовал востребованность и уверенность в способности добиться успеха на новом месте.

«Я всегда чувствовал, что идеально подойду «Майами», если у меня когда-нибудь появится возможность играть здесь. Как только представится возможность, я знал, что воспользуюсь ею. Я взволнован, потому что чувствую, что идеально подхожу команде. Все мы знаем, что значит быть игроком «Майами Хит» — страсть и самоотдача, необходимые для того, чтобы стать частью этой культуры. Я думаю, что наша команда будет действительно хорошей. Я очень рад быть частью «Майами», частью такой великой культуры. Я чувствовал себя востребованным в команде», — приводит слова Брэдли Essentially Sports.

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