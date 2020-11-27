Кевин Лав рассказал о сложности игры с Леброном Джеймсом

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при совместном выступлении с Леброном Джеймсом. Лав и Джеймс в составе «Кавальерс» стали чемпионами НБА в 2016 году.
«Леброн Джеймс — это отдельная планета. Он берёт всех своих товарищей по команде и отправляет их на свою орбиту. Он многого ждёт от своих товарищей по команде, но именно так поступают все лучшие игроки на планете. Он знал, что я собираюсь пожертвовать собой, это был мой единственный способ стать частью такой команды и выиграть титул.
На экране все выглядело гладко, но мне было очень сложно, внезапно пришлось отказаться от открытых бросков. Я подвергал себя цензуре, я был жестким и не позволял себе играть в свою игру. Все, что я хотел, это немного признания, потому что я принёс столько жертв», — приводит слова Лава Parlons Basket.
- 27 ноября 2020
-
01:09
-
00:59
-
00:51
-
00:32
-
00:08
- 26 ноября 2020
-
23:58
-
23:45
-
23:41
-
23:20
-
22:50
-
22:41
-
21:53
-
20:57
-
20:55
-
19:55
-
19:53
-
19:50
-
19:33
-
18:56
-
18:27
-
17:58
-
16:40
-
15:31
-
15:08
-
14:33
-
13:35
-
12:51
-
12:13
-
12:03
-
11:54
-
11:20
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:20