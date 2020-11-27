Кевин Лав рассказал о сложности игры с Леброном Джеймсом

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при совместном выступлении с Леброном Джеймсом. Лав и Джеймс в составе «Кавальерс» стали чемпионами НБА в 2016 году.

«Леброн Джеймс — это отдельная планета. Он берёт всех своих товарищей по команде и отправляет их на свою орбиту. Он многого ждёт от своих товарищей по команде, но именно так поступают все лучшие игроки на планете. Он знал, что я собираюсь пожертвовать собой, это был мой единственный способ стать частью такой команды и выиграть титул.



На экране все выглядело гладко, но мне было очень сложно, внезапно пришлось отказаться от открытых бросков. Я подвергал себя цензуре, я был жестким и не позволял себе играть в свою игру. Все, что я хотел, это немного признания, потому что я принёс столько жертв», — приводит слова Лава Parlons Basket.