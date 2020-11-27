Скип Бэйлесс назвал игрока, который станет расходным материалом в «Клипперс»

Известный телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, почему руководство «Лос-Анджелес Клипперс» решило выставить на обмен Лу Уильямса.
«По мнению Криса Бруссарда, в том сезоне у «Клипперс» было противостояние старой гвардии с новой и последняя оказалось более талантливой. Итак, лучшие дни Лу Уильямса в этой лиге прошли. Я действительно полюбил его, но в глазах «Клипперс» он станет расходным материалом. Потому что не хотел играть в «пузыре» и плохо выступал в прошлом сезоне. В плей-офф он забросил лишь 24% трёхочковых и сводил меня с ума. Он выглядел безжизненным, словно не хотел брать то, что предлагали новые «Клипперс». Мы знаем об инциденте в Орландо, и я думаю, что это было началом конца Лу Уильямса в команде», — цитирует Бэйлесса Essentially Sports.
Перед стартом плей-офф Уильямс отбыл 10-дневный карантин после того, как покинул «пузырь» в связи со смертью дедушки. Уильямса заметили в стрип-клубе сразу после похорон родственника.
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