«Реал» рискует столкнуться с уходом второго лидера за неделю

Форвард «Реала» Габриэль Дек планирует отправиться в НБА вслед за бывшим партнёром по команде Факундо Кампаццо, который покинул команду на этой неделе и подписал контракт с «Денвер Наггетс», сообщает Marca.



Дек воспользуется пунктом о выходе из контракта с «Реалом» и подпишет контракт с клубом НБА на следующей неделе, если команда из Мадрида не сделает ему предложение о продлении в ближайшее время. К баскетболисту сборной Аргентины проявляют интерес несколько клубов лиги.

Ранее стало известно, что Кампаццо заплатит «Реалу» неустойку в размере $ 6 млн за досрочное расторжение контракта. К Факундо также проявляли интерес «Даллас Маверикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (73:74) Кампаццо участия не принимал, Дек появился на площадке.