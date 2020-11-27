Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», форвард Леброн Джеймс судится с владельцем «Майами Хит» Микки Арисоном, сообщает Lakers Daily.

Суть иска заключается в том, что компания Арисона Carnival Corporation, являющаяся крупнейшим в мире круизным оператором, была намерена назвать один из круизных лайнеров «Король Джеймс», против чего и выступил Джеймс.

Напомним, что первые чемпионские титулы Джеймс завоевал именно в составе «Майами Хит».