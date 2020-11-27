Джей Джей Бареа определился с клубом

Разыгрывающий защитник, ветеран лиги Джей Джей Бареа останется в составе «Даллас Маверикс» ещё на один сезон. Баскетболист подписал соглашение на сумму $ 2,6 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Бареа — один из ветеранов команды из Техаса. В 2011 году он завоевал вместе с «Далласом» титул чемпиона НБА. То был его пятый сезон в составе «Маверикс». После этого он перебрался в «Миннесоту Тимбервулвз». Спустя три сезона он снова вернулся в «Даллас». В общей сложности в Техасе он провёл уже 11 сезонов.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний разыгрывающий принял участие в 29 встречах (6 в старте), набирая в них 7,7 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 3,9 передачи.