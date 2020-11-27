Воронцевич назначен капитаном сборной России

Сборная России по баскетболу, оставшаяся без защитника «Зенита» Виталия Фридзона, получила нового капитана. Команду на паркет будет выводить опытный тяжёлый форвард Андрей Воронцевич, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Кандидатура была поддержана единогласно. Дебют Андрея в главной команде страны состоялся более 12 лет назад — на Олимпиаде-2008 в Пекине. После этого он играл практически на всех крупных турнирах с участием российской сборной (четыре Евробаскета, включая бронзовый ЧЕ-2011, чемпионат мира-2010, Кубок мира-2019), пропустив лишь Олимпиаду-2012 из-за травмы.

На Кубке мира-2019 в Китае Воронцевич выходил на площадку во всех пяти матчах национальной команды, а его средняя статистика составила 12,8 очка, 7,0 подбора и 2,8 передачи за игру.

Вице-капитаном сборной выбран Евгений Бабурин. Напомним, 28 ноября сборная России встретится с Эстонией, а 30 ноября — с Италией.