«Бавария» проиграла «Панатинаикосу», «Барселона» уступила аутсайдеру с крупной разницей

Состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своей площадке уступил «Валенсии» — 86:90 (17:16, 26:17, 21:26, 22:31). У «Фенербахче» самыми результативными стали Дишон Пьер (18 очков), Бобби Диксон (16 очков) и Лоренцо Браун (15 очков). В составе «Валенсии» выделились Сэм Ван Россом (20 очков), Клемен Препелич (13 очков), Деррик Уильямс (13 очков) и Боян Дублевич (11 очков, 8 подборов).

«Панатинаикос» обыграл «Баварию» — 83:76 (18:13, 26:22, 16:19, 23:22. У победителей отличились Неманья Недович (17 очков, 6 передач) и Ховард Сент-Рос (14 очков, 7 подборов). У «Баварии» лучшими по результативности стали Владимир Лучич (20 очков), Уэйд Болдуин (12 очков, 7 потерь), Джален Рейнольдс (12 очков) и Пауль Ципзер (11 очков, 7 подборов).

Последний клуб турнирной таблицы АСВЕЛ дома обыграл лидера «Барселону» — 80:68 (25:19, 20:17, 20:17, 15:15). Дэвид Лайти (17 очков) показал лучшую результативность у победителя. В ссставе «Барселоны» отметились Никола Миротич (14 очков) и Ник Калатес (12 очков).