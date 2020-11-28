«Голден Стэйт», «Даллас», «Бруклин», «Торонто», «Юта» и «Кливленд» совершили новые сделки

Ряд клубов НБА совершил очередные сделки на рынке. Так, «Голден Стэйт Уорриорз» приняло решение оставить в составе выбранного на драфте-2020 под 48-м номером Нико Мэнниона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания, с ним подписан двусторонний контракт.

Ещё одним клубом, который сохранит в составе новобранца лиги, стал «Даллас Маверикс». Команда из Техаса выбрала на драфте под 31-м номером Тайрелла Тирри, а теперь приняла решение заключить с ним контракт, сообщает обозреватель Тим Макман на своей странице в «Твиттере». В минувшем сезоне NCAA Тирри реализовывал 40,6% бросков за игру.

«Торонто Рэпторс» подписал контракт с форвардом Ализе Джонсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Минувшие два сезона Ализе провёл в «Индиане».

«Кливленд Кавальерс» в обмен на денежную компенсацию получил от «Юты Джаз» Рэджона Такера и драфт-пик второго раунда, сообщает всё тот же Войнаровски.

Наконец, руководство «Бруклин Нетс» приняло решение оставить в составе Тайлера Джонсона, который перешёл в команду в конце минувшего сезона из «Финикс Санз», детали нового соглашения не раскрываются.