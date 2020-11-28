Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стало известно расписание предсезонных матчей НБА

Стало известно расписание предсезонных матчей НБА
Баскетбол / НБА 0

НБА разослала клубам предварительный вариант расписания предсезонных матчей, сообщает инсайдер Иэн Бегли.

Первые предсезонные встречи будут сыграны 11 декабря. Из всех матчей в расписании отдельно стоит отметить принипиальное противостояние клубов из Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс». Матч калифорнийских клубов начнётся 12 декабря в 6:00 по московскому времени.

Клубы во второй раз сыграют друг с другом 13 декабря. Также «Лейкерс» дважды встретятся с «Финикс Санз» 16 декабря и 18 декабря. Каждая команда НБА проведёт по 3-4 матча в период времени с 11 по 19 декабря. 22 декабря стартует регулярный чемпионат НБА.

Расписание предсезонных матчей НБА доступно в "твиттере" обозревателя Иэна Бэгли.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020