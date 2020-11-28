Стало известно расписание предсезонных матчей НБА
НБА разослала клубам предварительный вариант расписания предсезонных матчей, сообщает инсайдер Иэн Бегли.
Первые предсезонные встречи будут сыграны 11 декабря. Из всех матчей в расписании отдельно стоит отметить принипиальное противостояние клубов из Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс». Матч калифорнийских клубов начнётся 12 декабря в 6:00 по московскому времени.
Клубы во второй раз сыграют друг с другом 13 декабря. Также «Лейкерс» дважды встретятся с «Финикс Санз» 16 декабря и 18 декабря. Каждая команда НБА проведёт по 3-4 матча в период времени с 11 по 19 декабря. 22 декабря стартует регулярный чемпионат НБА.
Расписание предсезонных матчей НБА доступно в "твиттере" обозревателя Иэна Бэгли.
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