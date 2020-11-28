Назван сценарий громкого обмена Расселла Уэстбрука в «Голден Стэйт»

Издание Bleacher Report назвало сценарий, при котором один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук может присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз». Для этого калифорнийской команде придётся стать участницей трёхстороннего обмена.
По версии портала, «Уорриорз» ради Уэстбрука могут пожертвовать Эндрю Уиггинсом и отправить того в «Детройт Пистонс». В свою очередь команда из Мичигана в качестве компенсации «Хьюстону» отдаст тяжёлого форварда Блэйка Гриффина.
«Приход Убре показал, что „Уорриорз“ не боятся тратить деньги. Невзирая на то что у Расселла большой контракт, он более талантлив, чем Уиггинс, и сможет выходит вместе с Карри в стартовой пятёрке. Вместе с Убре, Грином и Уайзманом „Уорриорз“ будет бороться за высшие места на Западе», — сказано в сообщении Bleacher Report.
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