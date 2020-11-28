Андре Игуодала спрогнозировал MVP следующего сезона НБА

Ветеран НБА Андре Игуодала поделился мыслями, кто станет MVP НБА в следующем сезоне. По его словам, престижную индивидуальную награду получит бывший напарник по «Голден Стэйт Уорриорз», а ныне форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

«Чего жду от возвращения в игру Стефена Карри и Кевина Дюранта? Думаю, сезон получится отличным как для одного, так и для другого. Не терпится увидеть Дюранта. Считаю, он получит титул MVP», — приводит слова Игуодалы NBAHolics.

Напомним, Кевин Дюрант в минувшее межсезонье сменил «Голден Стэйт Уорриорз» на «Бруклин Нетс». Однако за новую команду по-прежнему не сыграл ни одного матча, так как продолжал залечивать тяжёлую травму. Ожидается, что в новом сезоне «Бруклин», ведомый Дюрантом и Ирвингом, поборется за титул.