Андре Игуодала спрогнозировал MVP следующего сезона НБА
Ветеран НБА Андре Игуодала поделился мыслями, кто станет MVP НБА в следующем сезоне. По его словам, престижную индивидуальную награду получит бывший напарник по «Голден Стэйт Уорриорз», а ныне форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.
«Чего жду от возвращения в игру Стефена Карри и Кевина Дюранта? Думаю, сезон получится отличным как для одного, так и для другого. Не терпится увидеть Дюранта. Считаю, он получит титул MVP», — приводит слова Игуодалы NBAHolics.
Напомним, Кевин Дюрант в минувшее межсезонье сменил «Голден Стэйт Уорриорз» на «Бруклин Нетс». Однако за новую команду по-прежнему не сыграл ни одного матча, так как продолжал залечивать тяжёлую травму. Ожидается, что в новом сезоне «Бруклин», ведомый Дюрантом и Ирвингом, поборется за титул.
- 28 ноября 2020
-
15:58
-
15:00
-
14:54
-
14:52
-
13:52
-
11:58
-
10:25
-
09:28
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:16
-
01:11
-
00:53
- 27 ноября 2020
-
23:31
-
22:25
-
20:58
-
19:34
-
18:58
-
17:36
-
17:01
-
16:53
-
16:26
-
14:41
-
14:15
-
13:57
-
12:36
-
12:12
-
11:36
-
10:39
-
10:04
-
10:00
-
09:22
-
01:09
-
00:59
Партнерский контент