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Шакил О'Нил потерял $ 100 тыс. из-за Стефена Карри

Шакил О'Нил потерял $ 100 тыс. из-за Стефена Карри
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Шакил О'Нил потерял $ 100 тыс. из-за поражения Стефена Карри, сообщает издание Parlons-Basket. Накануне Карри принял участие в благотворительном турнире по гольфу «в парном разряде» — Карри выступал вместе с бывшей суперзвездой НФЛ Пэйтоном Мэннингом, а их соперниками были легенда НБА Чарльз Баркои и игрок в гольф Фил Микельсон.

Шакил О'Нил поставил $ 100 тыс. на победу Карри и Мэннинга, однако ставка была обречена на провал: Фил Микельсон и Чарльз Баркли одержали достаточно лёгкую победу в этом противостоянии.

Примечательно, что О'Нил обещал Карри и Мэннингу 10 процентов с возможного выигрыша, но даже эта мотивация не помогла им обыграть Чарльза Баркли и звезду гольфа Микельсона.

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