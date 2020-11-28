Шакил О'Нил потерял $ 100 тыс. из-за Стефена Карри
Легенда НБА Шакил О'Нил потерял $ 100 тыс. из-за поражения Стефена Карри, сообщает издание Parlons-Basket. Накануне Карри принял участие в благотворительном турнире по гольфу «в парном разряде» — Карри выступал вместе с бывшей суперзвездой НФЛ Пэйтоном Мэннингом, а их соперниками были легенда НБА Чарльз Баркои и игрок в гольф Фил Микельсон.
Шакил О'Нил поставил $ 100 тыс. на победу Карри и Мэннинга, однако ставка была обречена на провал: Фил Микельсон и Чарльз Баркли одержали достаточно лёгкую победу в этом противостоянии.
Примечательно, что О'Нил обещал Карри и Мэннингу 10 процентов с возможного выигрыша, но даже эта мотивация не помогла им обыграть Чарльза Баркли и звезду гольфа Микельсона.
- 28 ноября 2020
-
18:39
-
16:56
-
15:58
-
15:00
-
14:54
-
14:52
-
13:52
-
11:58
-
10:25
-
09:28
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:16
-
01:11
-
00:53
- 27 ноября 2020
-
23:31
-
22:25
-
20:58
-
19:34
-
18:58
-
17:36
-
17:01
-
16:53
-
16:26
-
14:41
-
14:15
-
13:57
-
12:36
-
12:12
-
11:36
-
10:39
-
10:04
-
10:00
-
09:22
Партнерский контент