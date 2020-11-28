«Никс», «Спёрс», «Сиксерс», «Пеликанс», «Торонто», «Орландо», «Уизардс» подписали игроков

«Нью-Йорк Никс» подписал контракт с Майклом Кидд-Гилкристом, сообщает инсайдер Бобби Маркс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне 27-летний баскетболист выступал в составе «Далласа» и «Шарлотт».



«Вашингтон Уизардс» подписал контракт с разыгрывающим Кассиусом Уинстоном. Срок контракта не сообщается. Уиинстон был выбран на драфте НБА 2020 года под 53-м номером, в прошлом сезоне он выступал в NCAA за «Мичиган Стэйт».



«Нью-Орлеан Пеликанс» подписал контракт с форвардом Наджи Маршаллом, сообщает инсайдер Мэтт Бэбкок. Игрока не выбрали на драфте НБА 2020 года, в прошлом сезоне он выступал в NCAA в составе кмоанды университета Ксавьер.



«Торонто Рэпторс» подписал контракты сразу с тремя игроками — Генри Элленсоном, Ютой Ватанабе и Ализе Джонсоном для участия в тренировочном лагере.



«Орландо Мэджик» подписал контракты с защитниками Джорданом Боуном и Каримом Мане, сообщает Sportando. Кроме того, минимальные контракты были подписаны с разыгрывающим Девином Кэннади, тяжелым форвардом Робертом Фрэнксом и центровым Джоном Теске.



«Сан-Антонио Спёрс» заключил контракт с Тре Джонсом. Он был выбран на драфте НБА 2020 года под 41-м номером. Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.



Не обошли стороной драфт 2020 года и в «Филадельфии» — «Сиксерс» заключили контракт с Полом Ридом, 58-м номером драфта НБА 2020 года.