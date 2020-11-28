Россия разгромила Эстонию в квалификации Евробаскета

В Таллине (Эстония) в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года по баскетболу сборная Эстонии принимала национальную команду России. Встреча завершилась победой россиян со счётом 84:56.
Россияне с первой четверти захватили инициативу, поведя в счёте с разницей в четыре очка к первому перерыву. Во второй четверти сборная России совершила внушительный рывок, увеличив преимущество до 14 очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 41:27 в пользу россиян.
Третья четверть также осталась за российской сборной, к заключительной десятиминутке россияне вели с разницей в 20 очков. Ничего не изменилось и в заключительной четверти — к финальной сирене сборная России увеличила преимущество до 28 очков.
В составе победителей самым результативным игроком стал Евгений Бабурин, набравший 19 очков. В составе сборной Эстонии 11 очков набрал Янари Ёэсаар.
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