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Россия разгромила Эстонию в квалификации Евробаскета

Россия разгромила Эстонию в квалификации Евробаскета
Баскетбол / Сборная России 0

В Таллине (Эстония) в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года по баскетболу сборная Эстонии принимала национальную команду России. Встреча завершилась победой россиян со счётом 84:56.

Россияне с первой четверти захватили инициативу, поведя в счёте с разницей в четыре очка к первому перерыву. Во второй четверти сборная России совершила внушительный рывок, увеличив преимущество до 14 очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 41:27 в пользу россиян.

Третья четверть также осталась за российской сборной, к заключительной десятиминутке россияне вели с разницей в 20 очков. Ничего не изменилось и в заключительной четверти — к финальной сирене сборная России увеличила преимущество до 28 очков.

В составе победителей самым результативным игроком стал Евгений Бабурин, набравший 19 очков. В составе сборной Эстонии 11 очков набрал Янари Ёэсаар.

ЧЕ-2022 (м) - квалификация. Группа B. 3-й тур
28 ноября 2020, суббота. 21:30 МСК
Эстония
Окончен
56 : 84
Россия
Эстония: Ёэсаар - 11, Вейдеман - 10, Нургер - 7, Китсинг - 6, Паасоя - 6, Хермет - 6, Трейэр - 4, Markus Post - 3, Сутт - 3, Дорбек, Крийса, Курбас
Россия: Бабурин - 19, Воронцевич - 15, Стребков - 12, М. Кулагин - 10, Мотовилов - 9, Лопатин - 8, Антипов - 7, Ивлев - 4, Балашов, Валиев, Григорьев, Трушкин
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