Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сборная России установила исторический рекорд

Сборная России установила исторический рекорд
Баскетбол / Сборная России 0

Сборная России по баскетболу установила командный рекорд по количеству точных бросков из-за дуги, сообщает «Р-Спорт». В матче квалификации Евробаскета против сборной Эстонии сборная России реализовала 19 трёхочковых попыток, что стало рекордом для российской национальной сборной.

Предыдущий рекорд в официальных турнирах был установлен в 2009 году в матче со сборной Турции на Евробаскете.

Всего россияне исполнили 36 трёхочковых попыток, из которых 19 достигли цели.

Больше всего попыток из-за дуги реализовал Евгений Бабурин, на счету которого пять реализованных трёхочковых бросков из восьми. По четыре трёхочковых забросили Иван Стребков (четыре из четырёх) и Андрей Воронцевич (четыре из шести).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020