Сборная России установила исторический рекорд

Сборная России по баскетболу установила командный рекорд по количеству точных бросков из-за дуги, сообщает «Р-Спорт». В матче квалификации Евробаскета против сборной Эстонии сборная России реализовала 19 трёхочковых попыток, что стало рекордом для российской национальной сборной.



Предыдущий рекорд в официальных турнирах был установлен в 2009 году в матче со сборной Турции на Евробаскете.



Всего россияне исполнили 36 трёхочковых попыток, из которых 19 достигли цели.



Больше всего попыток из-за дуги реализовал Евгений Бабурин, на счету которого пять реализованных трёхочковых бросков из восьми. По четыре трёхочковых забросили Иван Стребков (четыре из четырёх) и Андрей Воронцевич (четыре из шести).