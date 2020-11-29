Сборная России установила исторический рекорд
Сборная России по баскетболу установила командный рекорд по количеству точных бросков из-за дуги, сообщает «Р-Спорт». В матче квалификации Евробаскета против сборной Эстонии сборная России реализовала 19 трёхочковых попыток, что стало рекордом для российской национальной сборной.
Предыдущий рекорд в официальных турнирах был установлен в 2009 году в матче со сборной Турции на Евробаскете.
Всего россияне исполнили 36 трёхочковых попыток, из которых 19 достигли цели.
Больше всего попыток из-за дуги реализовал Евгений Бабурин, на счету которого пять реализованных трёхочковых бросков из восьми. По четыре трёхочковых забросили Иван Стребков (четыре из четырёх) и Андрей Воронцевич (четыре из шести).
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