Андрей Воронцевич и Евгений Бабурин прокомментировали игру с Эстонией

Баскетболисты сборной России Андрей Воронцевич и Евгений Бабурин поделились мнением после матча квалификации Евробаскета с Эстонией (84:56).
«Эстонцы традиционно хорошо атакуют издали, но сегодня мы позволили им попасть только 22%. Мы отлично защищались и бросали гораздо лучше соперника. Защита и дальние попадания привели нас к победе. Для меня очень важно играть за сборную, быть капитаном, я старался поддерживать партнеров. Сегодня мы хорошо двигали мяч, не были эгоистами, находили хорошие открытые броски. Да, я рад быть здесь и рад помогать, чем могу», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».
«Такое количество дальних бросков не было нашим планом. Так получилось, что у нас много снайперов, и сегодня мы совершали открытые броски. Тут нет ничего сверхъестественного, мы не бросали с одной ноги или через человека. Просто попали свои открытые броски, которые должны попадать. Это очень важно для Воронцевича — вернуться к такому тонусу, который он потерял, пропустив такое серьезное количество времени. По нему было видно, что он проголодался до баскетбола. Сегодня он показал свое рвение и желание помогать команде, привнес свою отдачу, свой опыт», — добавил Бабурин.
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