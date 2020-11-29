Тристан Томпсон перестал быть гражданином Канады и принял присягу на верность США

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон принял присягу на верность США и сменил гражданство Канады на американское.

«Я приехал в США по студенческой визе, и у меня всегда были большие мечты. Теперь я действительно живу американской мечтой», — заявил Томпсон.

Фото доступно в твиттер-аккаунте USCIS Media — Western Region.

В межсезонье Томпсон заключил двухлетнее соглашение с «Селтикс» на $ 19 млн. Тристан – чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс». В его услугах были заинтересованы «Торонто Рэпторс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс» и «Клипперс».



Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс». Томпсон выступал за «Кавальерс» с 2011 года. В октябре 2015-го клуб заключил с баскетболистом пятилетний контракт на $ 82 млн. В прошлом сезоне центровой набирал в среднем 12,0 очка и 10,1 подбора за игру, реализуя 51,2% бросков с игры.