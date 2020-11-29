«Торонто» хочет подписать Леброна Джеймса, если не удастся заполучить Янниса Адетокунбо
Команда НБА «Торонто Рэпторс» определила шорт-лист звёзд, с которыми попробует подписать контракт, если Яннис Адетокунбо откажется от перехода в состав канадского клуба в 2021 году, сообщает Sportsnet. В список вошли лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, Пол Джордж и центровой «Юта Джаз» Руди Гобер.
Напомним, Яннис Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228–240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.
Активный интерес к Адетокунбо приписывают также «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз».
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