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«Торонто» хочет подписать Леброна Джеймса, если не удастся заполучить Янниса Адетокунбо

«Торонто» хочет подписать Леброна Джеймса, если не удастся заполучить Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Команда НБА «Торонто Рэпторс» определила шорт-лист звёзд, с которыми попробует подписать контракт, если Яннис Адетокунбо откажется от перехода в состав канадского клуба в 2021 году, сообщает Sportsnet. В список вошли лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, Пол Джордж и центровой «Юта Джаз» Руди Гобер.

Напомним, Яннис Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228–240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.

Активный интерес к Адетокунбо приписывают также «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз».

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