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Нокаутировавший Робинсона блогер: смог бы я победить Леброна? Нет, он слишком большой

Нокаутировавший Робинсона блогер: смог бы я победить Леброна? Нет, он слишком большой
Баскетбол / НБА 0

Видеоблогер Джейк Пол, который в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего в боксёрском поединке нокаутировал бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Нейта Робинсона, ответил на вопрос, смог бы он повторить этот результат, если бы вышел на ринг против звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Чёрт… Нет, он слишком большой. Леброн определённо слишком силён», — сказал Джейк в видеоинтервью после боя.

Напомним, Пол отправил Робинсона в нокаут, при этом к тому моменту экс-баскетболист уже трижды оказывался в нокдауне.

Для Робинсона этот бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то для него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности — AnEsonGib.

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