Звёзды НБА отреагировали на оглушительный нокаут Нэйта Робинсона в первом боксёрском бое

Накануне бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Нейт Робинсон проиграл видеоблогеру Джейку Полу в боксёрском поединке в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. Звёзды баскетбольной лиги отреагировали на это событие в «Твиттере».
«Будь в порядке, Нейт. Давай, чувак», — написал на своей странице разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.
«Представление о семье НБА было не таким», — написал свободный агент Ник Янг.
«Нейт всё ещё трёхкратный чемпион по данкам», — добавил разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг.
«Потушил», — отметил центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
«Мой брат Нейт, как же так?» — написал легендарный центровой НБА Дикембе Мутомбо.
«Чувак, это смешно», — отметил атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил.
Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды побывал в нокдауне.
У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности — AnEsonGib.
За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.
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