«Лейкерс» готовят важный обмен Кайла Кузмы

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» близко к обмену форварда команды Кайла Кузмы, сообщает Bleacher Report. Вероятнее всего, 25-летний форвард отправится в «Сан-Антонио Спёрс». В свою очередь техасцы в качестве компенсации отдадут калифорнийцам защитника Деррика Уайта.
Уайт в «Лейкерс» может получить роль основного атакующего защитника. В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 68 встречах, набирая в них 11,3 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 3,5 передачи.
Напомним, ранее «Лейкерс» провели качественную трансферную кампанию. Ранее калифорнийцы подписали контракты с Деннисом Шрёдером, Монтрезом Харреллом, Уэсли Мэттьюзом и Марком Газолем.
В то же время «Лейкерс» покинули Джавейл Макги, Дуайт Ховард, Рэджон Рондо и Эйвери Брэдли.
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