«Клипперс» заполучили выкупленного игрока с одним из худших контрактов НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» согласовали контракт с французским форвардом Николя Батюмом, сообщает инсайдер Шамс Чарании.
Ранее «Шарлотт Хорнетс» решил не сохранять в составе Батюма, отчислив его за год до истечения контракта и растянув выплату зарплаты $ 27,1 млн на три года. «Клипперс» были заинтересованы в подписании опытного игрока и выиграли конкуренцию за Батюма у «Голден Стэйт Уорриорз», «Торонто Рэпторс», «Юты Джаз» и «Милуоки Бакс».
31-летний Батюм выступал 12 лет в НБА в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Шарлотт Хорнетс», в среднем за карьеру в лиге он набирал 11,6 очка, 5,2 подбора и 3,8 передачи. Николя реализовал 43,4% бросков с игры и 35,7% из-за дуги. В прошлом сезоне он набирал 3,6 очка, проведя худший год в карьере и заработав репутацию игрока с одним из худших контрактов НБА.
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