«Реал» приготовил план на случай ухода Габриэля Дека посреди сезона

Руководство мадридского «Реала» разрабатывает план на случай ухода из команды посреди сезона аргентинского форварда Габриэля Дека. После того, как флагман испанского баскетбола потерял разыгрывающего Факундо Кампаццо, который заключил контракт с «Денвер Наггетс», в СМИ появилась информация, что его соотечественник также хочет попробовать силы в НБА и будет пытаться получить контракт за океаном.
В Мадриде не слишком верят в такой сценарий, но подготовились к нему. В случае ухода Дека, тренерский штаб Ласо намерен заполучить литовского форварда «Басконии» Рокаса Гедрайтиса, сообщает Defensa Central.
28-летний Гедрайтис прекратил выступления в Литве в 2018 году. После он выступал в чемпионате Германии в составе «Альбы», а с нынешнего сезона защищает цвета «Басконии».
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