«Бостон» получил крупнейшее торговое исключение в истории, обменяв Гордона Хэйворда

Клуб НБА «Бостон Селтикс» договорился об обмене форварда Гордона Хэйворда в «Шарлотт Хорнетс» в сделке по схеме сайн-энд-трейд.

«Бостон» отправил в «Шарлотт» два будущих пика второго раунда драфта. Взамен клуб получит от «Хорнетс» один защищённый пик второго раунда. Кроме того, в качестве бонуса «Селтикс» получили торговое исключение в размере $ 27,9 млн, которое является самым большим в истории НБА, сообщает журналист ESPN Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере».



В среднем клубы НБА используют лишь 25 процентов торговых исключений (TPE), которое является одним из трех типов исключений для совершения сделок. Оно позволяет совершать сделки за лимитом потолка зарплат, но устанавливает некоторые ограничения.